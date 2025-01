Le notizie di oggi, 8 gennaio 2025, di calciomercato in Serie A. Roma in pressing su Davide Frattesi dell’Inter

La sessione invernale di calciomercato in Serie A è aperta. Dal 1 gennaio 2025 al 3 febbraio 2025, tutte le squadre sono alla ricerca dei giusti rinforzi. Poi ci sono anche le situazioni in uscita da sistemare. Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter, potrebbe salutare. Esploso al Monza e al Sassuolo, è nato a Roma ed è tifoso della Roma. Il giocatore non è soddisfatto, visto il suo enorme potenziale, del minutaggio di questa stagione in nerazzurro. Ecco quindi che la Roma di Ranieri adesso è forte su di lui. Marotta ha fissato il prezzo: 45/50 milioni per lasciarlo partire.

Milan su Rashford

Fonseca out, Conceicao in. Un portoghese per un altro. Questa mossa ha fatto vincere ai rossoneri la Supercoppa Italiana. Ora in casa rossonera c’è un clima totalmente diverso. Contatti con il Manchester United per Marcus Rashford. 426 presenze e 138 gol per l’inglese con la maglia dei Red Devils. Il club di Cardinale ha proposto un prestito con diritto di riscatto. C’è anche il Borussia Dortmund di mezzo però.

Roma: Enzo Le Fée saluta

Enzo Le Fée è prossimo a lasciare la Roma. Tra De Rossi, Juric e adesso Ranieri, non è stato protagonista come ci si aspettava. In passato aveva vestito le maglie di Lorient e Stade Rennais. Ora su di lui ci sono Sunderland e Lille. Gli inglesi sembrano in vantaggio sui francesi. Oltre a Frattesi, i giallorossi guardano al Monza perché piace Bondo.

Fiorentina su Luiz Henrique

Fiorentina che ha messo sul mercato due giocatori: Kouamé e Ikoné. Piace molto Luiz Henrique del Botafogo. Campione dell’ultima Copa Libertadores, ha anche vinto il pallone d’oro sudamericano. Si tratta di un attaccante esterno. Offerta viola da 20 milioni, ma i brasiliani ne chiedono 30.

La Juventus vuole Hancko

Juventus che si muove sul mercato. Milik è ancora out e Vlahovic è in rottura con il club. Quindi occhi su Fullkrug (West Ham) e Zirkzee (Manchester United). Ma non solo. Da giorni i bianconeri ci provano per Hancko del Feyenoord. Altro no però degli olandesi: trattativa in salita.

Ufficiale lo scambio dei portieri

Scambio di portieri tra Napoli e Cagliari. Simone Scuffet lascia gli isolani e va al Napoli, dove sarà il secondo di Meret. Elia Caprile invece fa il percorso inverso e sarà il titolare di Nicola al Cagliari. L’affare è già stato ufficializzato.