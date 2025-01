L’attaccante è riuscito a conquistare un posto da titolare, con il contratto in scadenza a giugno il Torino dovrà decidere cosa fare

Il futuro di Yann Karamoh è ora un argomento caldo, con il contratto dell’attaccante in scadenza a giugno 2024. Partito inizialmente dietro nelle gerarchie di Vanoli, Karamoh ha visto il suo ruolo trasformarsi radicalmente grazie a una serie di buone prestazioni e, al contempo, al calo di rendimento di Antonio Sanabria: ora si è imposto come titolare fisso, soprattutto dopo l’introduzione del modulo 4-2-3-1. Il cambio di sistema può permettere al francese di esprimere al meglio le sue qualità nel ruolo di ala: Karomoh non è infatti una vera e propria punta ma è più un esterno d’attacco. Questo nuovo status da titolare ha acceso i riflettori sul suo possibile rinnovo con il Torino, ma la questione rimane aperta.

Il 4-2-3-1 e l’ascesa di Karamoh

L’adozione del 4-2-3-1 da parte di Vanoli ha avuto un effetto positivo su Karamoh, che ha trovato finalmente un ruolo centrale nel progetto granata. L’attaccante in questo sistema di gioco deve fare i conti con la sola concorrenza del giovane Alieu Njie e questo potrebbe permettergli di giocare con maggiore continuità e ciò potrebbe anche far variare i piani del Torino riguardo al futuro del numero 7.

Il rinnovo: un bivio per il Torino

La domanda che ora circonda il futuro di Karamoh è se il Torino deciderà di rinnovare il contratto dell’attaccante o se lascerà che il giocatore vada in scadenza a giugno. Una trattativa al momento non è ancora partita, molto dipenderà anche dalle scelte future di Vanoli: se il tecnico dovesse continuare ad adottare il 4-2-3-1 al posto del 3-5-2 e Karamoh dovesse confermarsi nel ruolo di titolare come esterno sinistro d’attacco, non è da escludere che nei prossimi mesi Davide Vagnati e l’entourage del giocatore possano incontrarsi per parlare del futuro dell’attaccante francese.