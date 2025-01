Adrien Tameze trova sempre meno spazio nel Toro di Vanoli e ora potrebbe lasciare i granata, magari come contropartita

Adrien Tameze con Paolo Vanoli ha giocato appena 350 minuti in campionato, divisi in ben 11 partite diverse. Il numero 61 è stato utilizzato come titolare dal tecnico italiano solamente in 4 occasioni in questa Serie A. Negli spezzoni di partita giocati dal Francese Vanoli non è stato impressionato e ha continuato a preferirgli tutti gli altri centrocampisti. Ora l’ex centrocampista del Verona potrebbe partire per cercare spazio da qualche altra parte. In particolare il Torino sta cercando di utilizzare il classe 94 come contropartita per arrivare ad obiettivi di mercato interessanti. In primis è stato inserito nella trattativa con il Lione per portare Tessmann in maglia granata. In caso poi la squadra francese non si facesse convincere il numero 61 potrebbe essere inserito come contropartita tecnica nell’affare per Thorstvedt con il Sassuolo.

Tameze: tra questa e l’ultima stagione molte partite da difensore, poche da centrocampista

Nelle ultime due stagioni Adrien Tameze ha giocato appena 18 partite nel suo ruolo naturale, vale a dire quello di mediano o centrocampista centrale. Mentre in tutte le altre occasioni ha giocato come difensore centrale: ben 19 partite da braccetto nella difesa a tre prima di Juric e poi di Vanoli. Questo perché la scorsa stagione i granata erano in emergenza continua in difesa e gli infortuni non avevano consentito a Juric di avere la difesa titolare al completo quasi mai. Ora però nelle gerarchie dell’ex allenatore del Venezia Tameze non è in cima né come difensore né come centrocampista e quindi inevitabilmente sta perdendo spazio. Anche nel poco spazio avuto poi non ha convinto commettendo troppi errori tecnici.

Ancora meno spazio con il nuovo sistema

Ad aggravare la situazione di Tameze, già di per sé difficilmente recuperabile, arriva anche il possibile cambio modulo, infatti nell’ultimo periodo più volte Paolo Vanoli è passato dal 3-5-2 al 4-2-3-1. Con questo nuovo modulo logicamente ci sarebbe ancora meno posto per un mediano/centrocampista centrale come Adrien Tameze.