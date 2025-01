Le notizie di oggi, 9 gennaio 2025, di calciomercato in Serie A. Psg su Kvara del Napoli, Monza su Lorenzo Insigne

In Serie A è tornato il fascino del calciomercato. Fino al 3 febbraio le trattative sono aperte. Tutte le squadre sono alla ricerca del movimento giusto, in entrata e in uscita. Notizia recente è l’interesse concreto del Psg per Kvicha Kvaratskhelia del Napoli. Quest’anno con Conte non sta rendendo molto e Neres si sta mettendo in mostra. Già in estate i francesi volevano prenderlo, insieme ad Osimhen che poi è andato al Galatasaray. Il rinnovo con il club partenopeo non è ancora arrivato e quindi il Psg ci prova e lo vorrebbe subito. In cambio non solo soldi, ma anche delle contropartite come Milan Skriniar, difensore ex Inter. La società di De Laurentiis sta riflettendo. Chiesa potrebbe essere il sostituto.

Insigne verso l’Italia?

Lorenzo Insigne ha lasciato il Napoli per trasferirsi in MLS prima della vittoria del 3° scudetto. Ora però, potrebbe tornare in Italia. Su di lui c’è infatti il Monza di Galliani. I brianzoli sono ultimi in classifica e hanno appena esonerato Nesta per prendere Bocchetti. Il fantasista originario di Napoli, che non è più nel giro della Nazionale, potrebbe aiutare i biancorossi a risalire la china.

Ngonge in vendita

Cyril Ngonge può lasciare il Napoli. Per lui solo 6 partite finora. Su di lui ci sono 2 squadre. Il Bologna e l’Hellas Verona. Il suo agente è a Milano per trattare. Gli scaligeri lo avevano fatto esplodere in Serie A. Ora lo riprenderebbero, ma c’è il nodo ingaggio: troppo alto. Situazione in evoluzione.

Udinese sul numero 38 del Verona

Davide Faraoni non sta giocando quest’anno al Verona. Il motivo? Davanti a lui c’è Jackson Tchatchoua. Il numero 38 gialloblù sta facendo molto bene in Serie A quest’anno. Ecco quindi che su di lui c’è l’Udinese. Runjaic e i bianconeri provano a prenderlo.

Juventus: priorità Kolo Muani

Vlahovic, Danilo e Fagioli potrebbero già lasciare la Juventus adesso. Ma a prescindere da questo, Giuntoli è alla caccia di una prima punta. Sondaggio anche per Rashford, conteso da Milan e BVB. Ma l’inglese non è una prima punta, è più un esterno che può essere adattato. Fullkrug del West Ham non sembra un opzione concreta. Kolo Muani del Psg invece è in pole. Punta centrale, in Francia è spesso adattato come esterno ma è in rotta con l’ambiente.