Cesare Casadei: il centrocampista centrale della primavera dell’Inter campione d’Italia

Nato il 10 gennaio del 2003 a Ravenna Cesare Casadei è cresciuto nelle giovanili del Cesena, per passare dopo poco alle giovanili dell’Inter nel 2018. Crescendo nella squadra lombarda è migliorato di anno in anno, continuando a salire di categoria ed essendo sempre un punto fermo per le giovanili dell’Inter. La sua stagione migliore è stata quella appena passata, nella quale, grazie anche ai suoi gol e assist l’Inter U19 si è laureato campione d’Italia, battendo la Roma ai supplementari. Proprio Cesare Casadei ha lasciato scritto il suo nome nel tabellino dei marcatori della finale, segnando il gol di testa che ha pareggiato la partita e permesso all’Inter di andare ai supplementari e poi di vincere la partita.

Cesare Casadei: il centrocampista con il vizio del gol

Alto 186 centimetri il numero 8 dell’Inter U19 è dotato di ottima tecnica. I numeri di questo giocatore sono numeri da attaccante, non da centrocampista; il classe 2003 ha segnato 15 gol in 32 partite in questa stagione con l’Inter U19, fornendo anche 4 assist. Un centrocampista con queste statistiche farebbe comodo a qualunque squadra, dopo questa stagione infatti sono in molti a pensare che il giovane talento dei neroazzurri sia pronto per il grande salto: passare in prima squadra. Sicuramente Cesare Casadei ha davanti un futuro brillante, e aspetta solo una possibilità per mettere in mostra le sue capacità nel calcio che conta.