Tutto su Eljif Elmas, trequartista classe 1999 del Red Bull Lipsia con un passato in Serie A con la maglia del Napoli

Eljif Elmas nasce a Skopje in Macedonia del Nord il 24 settembre del 1999. I genitori sono di origine slava-macedone. Più precisamente torbesci, quindi anche con origini turche e di religione musulmana sunnita. Gioca nel Red Bull Lipsia e nella Nazionale della Macedonia del Nord. Si tratta di un centrocampista offensivo, o meglio di un trequartista. Alto 1,84 metri, il suo piede preferito è il destro ma calcia bene anche con il sinistro. Può giocare anche come ala o come centrale. Dotato di ottima tecnica, si contraddistingue per la sua agilità negli inserimenti. Muove i suoi primi passi nel mondo del calcio nel 2006, quando aveva 7 anni. Nel Fenerbahce Tefejuz, dove gioca fino al 2011. Poi passa al Rabotnicki Skopje. Dal 1 ottobre del 2015 diventa elemento della Prima Squadra. A 17 anni esordisce in Serie A macedone. 11 presenze e 1 gol nella sua prima stagione.

Il Fenerbahce e il Napoli

La svolta della sua carriera arriva il 28 luglio del 2017. Il suo cartellino valeva 500 mila euro e viene acquistato dal Fenerbahce in Super Lig Turca per soli 180 mila euro. In 2 stagioni, 34 presenze e 4 gol. Nel luglio del 2019 si aprono per lui le porte della Serie A: a prenderlo è il Napoli per 17,70 milioni di euro. 5 stagioni al Napoli, con il quale vince uno scudetto e una Coppa Italia. 14 gol in 143 presenze totali. Il 1 gennaio del 2024 viene comprato dal Red Bull Lipsia per 24 milioni di euro. Contratto fino al 2028.

La Nazionale

Elmas vanta 65 presenze e 13 gol con la maglia della Nazionale. Partito dalla selezione Under 17, ha giocato in tutte le categorie fino all’Under 21. L’esordio è stato l’11 giugno 2017 con la Nazionale maggiore. Convocato per l’Europeo del 2020, ha sfiorato la qualificazione al Mondiale del 2022 in Qatar.