Ecco come cambia il Torino con Eljif Elmas, centrocampista offensivo che è molto vicino alla squadra granata di Vanoli

Negli ultimi giorni della sessione di riparazione di calciomercato 2024/2025, il Torino si attiva: ormai è una consuetudine. Vanoli aspetta da inizio mercato dei rinforzi, visto che in estate di errori ne sono stati fatti. Nella giornata di ieri, la squadra granata ha chiuso per il centrocampista offensivo Eljif Elmas del Red Bull Lipsia. Preso a inizio 2024 dal Napoli, era stato pagato ben 24 milioni di euro e il suo contratto scade nel 2028. Si tratta di un giocatore che può essere molto utile al Torino. Ma dove potrà giocare nel Toro? Ecco come potrebbe cambiare la squadra con lui.

Elmas, la posizione nel sistema di Vanoli

Elmas è un centrocampista con qualità molto offensive, da trequartista. Il suo ruolo ideale è quello dietro alla punta. In questo momento farebbe concorrenza a Vlasic, per un posto centrale sulla trequarti. Ma può giocare anche come ala sinistra, essendo di piede destro, al posto di Karamoh. La posizione a destra, al posto di Lazaro, gli si addice meno. Questo per quanto riguarda l’attuale 4-2-3-1. Ma al Napoli faceva la mezzala nel 3-5-2. Sia a destra che a sinistra. Ecco quindi che in caso di ritorno al 3-5-2, può essere usato anche come centrocampista.

Condizioni da valutare

In Nazionale ha giocato 65 partite con 13 gol (Macedonia del Nord). Al Napoli e quindi in Serie A, 5 stagioni con 143 presenze e 14 gol. Non si può dire che non conosca il campionato italiano: qui è cresciuto. Ma le sue condizioni fisiche saranno da valutare. Non che sia infortunato, assolutamente, ma quest’anno in Bundesliga ha giocato pochissimo. 10 partite in panchina dall’inizio alla fine sulle 19 giocate. 5 saltate per infortunio. 2 non convocato. Solo 42 minuti in 2 partite giocate da subentrato. Difficile, a questo punto della stagione, aspettarsi un impatto decisivo fin da subito. Vanoli avrà il compito di rivitalizzarlo, dopo un inizio di stagione complicato in Germania.