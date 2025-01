Raoul Bellanova ha lasciato incredibilmente il Torino in estate. Adesso all’Atalanta gioca e fa bene e affronterà i granata

Contro l’Atalanta il Torino è alla ricerca della continuità. Potrebbe infatti arrivare il 6° risultato utile consecutivo. Ma non sarà facile contro la 3^ forza della nostra Serie A. In vista di questa partita, c’è un osservato speciale: Raoul Bellanova. Per la prima volta, il classe 2000 affronta la sua ex squadra, il suo passato. Il giocatore ha lasciato il Toro incredibilmente in estate per 25 milioni di euro. Anche a insaputa di Vanoli stesso. Con Juric aveva fatto una stagione da record con 37 partite giocate, 1 gol e 7 assist. Nessuno meglio di lui, tanto da andare a fare l’Europeo con l’Italia.

Al top anche con Gasperini

Il giocatore è in forma e sta facendo molto bene. Era quasi una cosa scontata, vista la forza del ragazzo, le sue condizioni fisiche e il fatto che il gioco di Gasperini è molto simile a quello di Juric. In Champions League ha giocato 6 partite su 6 con 1 assist e 1 cartellino giallo. In Serie A invece, 1 partita e 1 assist con il Toro. Poi con la Dea 20 partite con 6 assist e 2 cartellini gialli. Bellanova gioca a destra, mentre a sinistra c’è Ruggieri. Poi c’è anche Zappacosta, che può giocare su entrambe le fasce.

La contestazione non si è più fermata

La sua cessione è stata molto significativa. Dopo quella di Buongiorno, quella di Bellanova all’ultimo giorno di mercato ha fatto infuriare i tifosi. Ma non contro il giocatore, contro la società. In particolare contro il presidente Urbano Cairo. Pochi giorni dopo la cessione, la 2^ giornata di Serie A metteva di fronte proprio Torino e Atalanta. Gasperini non ha convocato Bellanova, per tutelarlo. Prima della gara, c’è stata una grande contestazione contro Cairo con tanto di corteo a cui hanno partecipato oltre 15000 persone (quasi uno stadio intero). Da lì in poi, la contestazione non si è più fermata. Anzi, è andata crescendo in città.