Verso la partita contro l’Atalanta di sabato sera. Al fianco di Ricci a centrocampo c’è un ballottaggio a 3 per una maglia dall’inizio

Dopo 5 risultati utili consecutivi (4 pareggi e 1 vittoria), il Torino si prepara a scendere in campo per la 23^ giornata di Serie A. L’avversario è tosto e scaturisce una storica rivalità: l’Atalanta. Si gioca sabato sera alle ore 18 al Gewiss Stadium di Bergamo. Non sarà facile, contro la squadra 3^ in classifica e qualificata ai playoff di Champions League, strappare punti per il Toro. Verso questa partita, Vanoli ragiona sul centrocampo. Infatti è in corso un ballottaggio a tre. In verità, più nello specifico, a due e non a tre almeno dall’inizio. Nella posizione di centrocampista centrale di sinistra, al fianco di Samuele Ricci, dovrà essere fatta una scelta.

In 3 per un posto

Al fianco di Ricci, che giocherà sulla destra, sono in 3 che si giocano un posto. Si tratta di Gvidas Gineitis, Adrien Tameze e Karol Linetty. Linetty al momento è indietro nelle gerarchie. Quindi i due candidati maggiori sono proprio Gineitis e Tameze. Il primo, classe 2004 lituano, è l’unico di piede mancino a disposizione. Ha segnato il gol del pareggio a Firenze ma è partito dalla panchina contro Fiorentina e Cagliari nelle ultime due. Al suo posto è partito titolare Tameze, che ha fatto molto bene e ha convinto. Nonostante il poco spazio avuto nella prima parte di stagione, si è dimostrato sul pezzo e affidabile.

Ricci non si tocca, Linetty rischia un’altra panchina

Ricci è il capitano del Torino e non si tocca in mezzo al campo, anche se dovrà fare attenzione a non ricevere ammonizione essendo diffidato. Finora ha giocato tutte le partite da titolare ma prima o poi ne salterà una. Se Gineitis e Tameze sono in rampa di lancio, Ilic e Linetty stanno perdendo quota. Ilic è infortunato senza considerare che lo Spartak Mosca è in pressing su di lui. Linetty invece ha perso la fascia da capitano, inoltre, il suo contratto è in scadenza a giugno. Non rinnoverà e saluterà a parametro zero. Ma Vanoli, fino al termine del campionato, ha bisogno di tutti per fare bene.