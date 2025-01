Il centrocampista serbo è in trattativa con lo Spartak Mosca, ora al Torino farebbe comodo la sua cessione

Ivan Ilic, centrocampista serbo del Torino, sta vivendo un periodo difficile nella sua esperienza in granata. Il suo rapporto con l’allenatore Vanoli non è mai stato semplice e, nonostante il suo talento, non è riuscito a entrare stabilmente nei piani tecnici del tecnico. Le aspettative iniziali erano alte, ma il serbo ha trovato poco spazio in campo, anche per via anche di qualche infortunio. La situazione è diventata ancora più complessa con l’arrivo di Elmas, che limiterebbe le opportunità di Ilic. In un contesto in cui il serbo non riesce ad esprimere il proprio potenziale, è diventato chiaro che un cambio di scenario potrebbe essere la soluzione migliore per tutte le parti coinvolte.

Il rifiuto dello Zenit e l’interesse dello Spartak Mosca

Nel corso della scorsa estate, Ilic ha rifiutato una proposta importante proveniente dalla Russia, nello specifico dallo Zenit San Pietroburgo, un club che aveva messo sul piatto un’offerta interessante. Ilic ha deciso di restare al Torino, forse spinto dalla speranza di poter migliorare il suo ruolo nella squadra. Tuttavia, con l’arrivo del neo acquisto Elmas e il suo scarso impiego, la sua posizione è rimasta invariata. Ora è lo Spartak Mosca a farsi avanti, con il tecnico Dejan Stankovic, grande estimatore di Ilic, pronto a fare un tentativo per portarlo in Russia. Nonostante qualche dubbio sulle sue condizioni fisiche, che non sembrano essere ideali, Ilic è comunque un giocatore molto apprezzato per la sua qualità tecnica e la sua visione di gioco, e Stankovic sta facendo pressioni per ottenere il suo trasferimento.

Le ultime trattative e la cessione imminente

Il Torino non avrebbe nessun problema a cedere il giocatore. Con il serbo fuori dai piani di Vanoli e la concorrenza interna che continua a crescere, i granata spingono per chiudere l’operazione il prima possibile. Le trattative con lo Spartak Mosca sono già in corso e i due club stanno cercando di trovare un accordo che soddisfi entrambe le parti. Nonostante i dubbi sulle condizioni fisiche di Ilic, il suo talento non passa inosservato, e il club russo spera di poterlo acquisire a condizioni favorevoli. Se tutto dovesse procedere senza intoppi, la cessione potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni, prima della chiusura del mercato invernale. Il futuro di Ilic sembra quindi sempre più lontano dal Torino, con il centrocampista serbo pronto a una nuova avventura in Russia.