Si potrebbe chiudere finalmente la telenovela Casadei, i granata sono riusciti ad accelerare e oggi è atteso un incontro

Il Torino potrebbe mettere a segno un’importante operazione di mercato, assicurandosi il giovane centrocampista Cesare Casadei dal Chelsea. Dopo settimane di voci e trattative, che lo vedevano vicinissimo alla Lazio, il talento classe 2003 ha cambiato direzione.Nelle ultime ore la situazione ha visto un cambiamento radicale: i granata hanno fatto valere altre ragioni, riuscendo a convincere Casadei a scegliere la loro proposta. L’arrivo di Casadei alla corte di Paolo Vanoli rappresenterebbe un grande colpo per il centrocampo granata. E la Lazio? Di fatto non ha ancora interrotto ogni trattativa, specialmente col Chelsea, con cui è tornata alla carica nella giornata di ieri.

La promessa di centralità convince Casadei

La chiave per la riuscita dell’affare potrebbe essere la promessa di centralità che il Torino ha offerto a Casadei. Il giovane centrocampista è attratto dalla prospettiva di giocare un ruolo di protagonista nella squadra. La fiducia riposta nel ragazzo dal tecnico Vanoli, che da tempo cerca un elemento che possa rivelarsi fondamentale in mezzo al campo, è stata determinante per fargli fare questa scelta. La Lazio aveva garantito un’offerta superiore sotto il profilo economico ed è per questo che i biancocelesti confidano ancora nella squadra inglese.

L’accordo con il Chelsea e l’arrivo a Torino

Il Torino ha raggiunto un accordo verbale con il Chelsea, che ora sembra quasi pronto a chiudere l’affare, dovendo decidere se accettare la proposta granata o quella della Lazio. Casadei, quindi, è pronto a lasciare la Premier League, dove si era trasferito dall’Inter nel 2022, per intraprendere la sua prima esperienza in Serie A. Un’avventura che potrebbe rivelarsi fondamentale per la sua carriera, con l’obiettivo di crescere e di imporsi in Serie A.