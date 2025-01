Continua il calciomercato attorno a Cesare Casadei. Il rischio è quello che si scateni un’asta per il classe 2003 del Chelsea

La vicenda Cesare Casadei in Serie A, o meglio nel calciomercato, non si è ancora chiusa. Il giocatore di proprietà del Chelsea ha intenzione di lasciare la Premier League. Cresciuto nell’Inter e punto fisso della Nazionale Under 20, è un giovane talento indiscusso. Nella giornata di sabato, la Lazio sembrava molto vicina al giocatore. Proprio nella settimana in cui il Torino sembrava essere ad un passo. L’accordo era stato trovato, ma poi è stata la percentuale di rivendita (del 25%) a favorire la Lazio. Fatto sta che i biancocelesti non hanno chiuso l’operazione. E quindi il Torino può rilanciare e sperare ancora.

Rischio asta

La sensazione è quella che si possa scatenare un’asta per il giocatore. Infatti non solo Torino e Lazio sono su di lui. Ci sono anche interessi da parte di Fiorentina e Villareal. Lo scenario potrebbe essere questo: chi offre di più, se lo porta a casa. La Lazio sembrava potesse chiudere per 12 milioni di euro, più appunto la sopra citata percentuale in caso di futuro trasferimento. Ma ancora non c’è stata la chiusura. Il ds della Lazio Fabbiani ha detto: “Casadei in arrivo? Prematuro affermarlo”. Nel 2022 il Chelsea lo aveva pagato 15 milioni dall’Inter. I granata avevano trovato l’accordo per 10 milioni, prima dell’inserimento della Lazio.