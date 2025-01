Calciomercato Torino / I granata sono vicini ad Elmas, centrocampista offensivo che gioca nel Red Bull Lipsia

Torino a caccia di un rinforzo a centrocampo: nelle ultime ore si sono intensificate le trattative per Eljif Elmas del Red Bull Lipsia. In Serie A ha giocato nel Napoli, per ben 5 stagioni, ora in Bundesliga non ha spazio. Torino vicino al centrocampista offensivo macedone classe 1999: Elmas è un centrocampista con doti spiccatamente offensive che può quindi agire sulla trequarti.

Elmas-Torino, la formula dell’operazione

La dirigenza granata tratta per un prestito con diritto di riscatto. L’operazione sembra essere in via di definizione.