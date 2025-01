Le notizie di oggi, 28 gennaio 2025, di calciomercato in Serie A. Bonazzoli non torna in massima serie: niente Cagliari per lui

Continua la sessione di calciomercato in Serie A. Manca poco alla chiusura, giunti al 28 gennaio. C’è tempo fino al 3 di febbraio per chiudere le trattative. Sia in entrata che in uscita. Il Bologna ha ceduto in prestito al Monza Urbanski e adesso cerca un rinforzo davanti. Gli occhi dei felsinei sono finiti su Loum Tchaouna della Lazio. Con Baroni non sta giocando molto. Ma in estate è stato preso dalla Salernitana e l’intenzione dei biancocelesti è quella di tenerlo.

Bonazzoli: niente Serie A

Federico Bonazzoli, ex Sampdoria, Torino e Salernitana, non tornerà in Serie A. Ci poteva infatti essere uno scambio. Gianluca Lapadula sarebbe andato dal Cagliari alla Cremonese in Serie B. Percorso inverso invece per Bonazzoli, che così avrebbe potuto ritrovare Nicola come ai tempi del Toro. Ma il giocatore della Cremonese non è convinto e rimarrà in Lombardia in Serie B.

Casemiro apre alla Roma

Casemiro, centrocampista brasiliano del Manchester United, potrebbe lasciare la Premier League. Dopo aver vinto tutto con il Real Madrid, non si è ripetuto con i Red Devils. Il giocatore ha aperto alla Roma, ma c’è una condizione. Leandro Paredes deve lasciare la Roma. Altrimenti non si farà l’operazione.

Atalanta alla ricerca di un attaccante

Nonostante Retegui sia attualmente il capocannoniere della Serie A, l’Atalanta cerca un giocatore offensivo. Scamacca non è ancora rientrato e adesso anche Lookman si è fatto male. Quindi la squadra di Gasperini ha gli occhi su 4 giocatori: Rayan Cherki (Lione), Giacomo Raspadori (Napoli), Daniel Maldini (Monza), Amine Gouiri (Rennes).

Como scatenato

Como che ha già preso il portiere Butez, Diao e Caqueret. Ma la squadra allenata da Fabregas è scatenata. Adesso interessano Jonathan Ikoné (Fiorentina) e Luca Pellegrini (Lazio).

Empoli e Udinese

Con Pellegri infortunato e Solbakken andato al Pisa, l’Empoli cerca un attaccante. Contatti con la Fiorentina per Christian Kouamé. Udinese invece che si prepara a salutare Enzo Ebosse. Il classe 1999 andrà in Polonia al Jagiellonia.