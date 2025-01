Calciomercato Torino / Antonio Sanabria potrebbe essere ceduto per mancanza di spazio. Ma prima il Toro deve comprare qualcuno in attacco

Il calciomercato del Torino è fermo, bloccato. Le trattative ci sono, ma nessuna è stata chiusa. Al momento, la casella dei rinforzi è ferma a quota 0. E in estate, di errori, ne sono stati fatti. Vanoli aspetta da tempo il sostituto di Zapata. Il cambio modulo del Torino, dal 3-5-2 al 4-2-3-1, ha penalizzato senza ombra di dubbio Antonio Sanabria: il numero 9 del Toro è chiuso da Adams in attacco e potrebbe lasciare i granata. Ma prima il Toro deve comprare qualcuno in attacco. Preferibilmente una punta centrale, perché non si può arrivare fino a fine campionato solo con lo scozzese davanti. Quindi il giocatore potrebbe anche essere “costretto” a rimanere sotto la Mole. Da sostituto di Adams.

I discorsi con la Fiorentina

Lo scambio con la Fiorentina Kouamé-Sanabria è in stallo, anche se la trattativa tra le due società è ancora in piedi: Vagnati e Pradè stanno lavorando su uno scambio di prestiti ma manca ancora l’ok del calciatore ivoriano al trasferimento a titolo temporaneo sotto la Mole. Più propenso all’operazione è Sanabria che cerca spazio e vuole giocare. Con la Fiorentina è in ballo anche un’altra trattativa, quella Jonathan Ikoné: al momento le due società non hanno parlato della possibilità di uno scambio ma è un’ipotesi che potrebbe prendere se la trattativa per Kouamé non si dovesse sbloccare. Se Kouamé farebbe concorrenza a Karamoh, il francese, nel 4-2-3-1, la farebbe a Lazaro sulla corsia di destra.

Le parole del ct del Paraguay

A confermare la volontà di Sanabria di cambiare squadra è stato il ct del Paraguay, Alfaro, che intervenendo a una radio sudamericana ha detto: “Ho parlato con Tonny. Non è contento del minutaggio, mi ha detto che ha la possibilità di cambiare squadra per giocare di più“. Il futuro del numero 9 del Torino si deciderà a breve.