Il futuro di Sanabria è ancora in bilico: anche il CT del Paraguay ne ha parlato, spiegando cosa gli ha riferito l’attaccante

Manca una settimana alla chiusura del calciomercato, e si preannunciano giorni di fuoco per il Torino. Se come di consueto per gran parte la dirigenza è stata ferma e non ha chiuso nessuna operazione, è in questi ultimi giorni che bisogna aspettarsi un’accelerata su tutti i fronti, sia per quanto riguarda le entrate che le cessioni. A proposito di uscite, nonostante Cairo abbia dichiarato che la volontà del club sia quella di mantenere tutti qualcuno potrebbe lasciare. E quel qualcuno porta il nome di Tonny Sanabria.

La situazione di Sanabria

L’attaccante nelle ultime settimane è finito ai margini del progetto Vanoli, come dimostrato dalle due panchine consecutive contro Fiorentina e Cagliari e dagli 8 minuti totali nelle tre partite precedenti. Il suo futuro è in bilico, e anche il CT del Paraguay ne ha parlato facendo delle rivelazioni importanti. Alfaro, intervenuto a Radio Versus, ha dichiarato: “Ho parlato con Tonny. Non è contento del minutaggio, mi ha detto che ha la possibilità di cambiare squadra per giocare di più“.