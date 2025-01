Ancora una panchina per l’attaccante paraguaiano, che però non pare essere in uscita: Vanoli crede in lui e aspetta il momento giusto

Successo di vitale importanza per il Torino, che contro il Cagliari ha dimostrato di essere in un buon momento di forma. I granata hanno sin da subito dominato il gioco entrando in campo nel migliore dei modi, e più volte hanno messo in difficoltà gli avversari. Una grande prova nel complesso, che ha visto far bene anche i giocatori subentrati nel corso del secondo tempo. Tra questi non c’è stato però Tonny Sanabria, che per la seconda volta consecutiva è rimasto tutta la partita in panchina. Qualcosa non va, il momento è complicato ma il numero 9 certamente non deve mollare.

Periodo difficile

Due panchine nelle ultime due uscite e un totale di 8 minuti nelle tre gare precedenti. Sanabria sta vivendo un periodo più che difficile. Da quando Vanoli è passato ufficialmente al 4-2-3-1 si è ridotto di molto lo spazio per l’attaccante paraguaiano, complice anche l’ottima forma di Adams. Questo però non significa che il tecnico non creda più nel proprio numero 9, tutt’altro. Lo tiene sì in panchina, aspettando però il momento giusto per farlo entrare e, magari, spingerlo a risolvere una partita in modo da fargli riottenere fiducia e autostima. Lo stesso Vanoli al termine della gara ha dichiarato che “Non deve mollare“, anche se non è semplice per un calciatore non abbattersi quando accadono cose di questo tipo. Al netto del mercato, però, Tonny avrà ancora diversi mesi per provare a riconquistare il Toro e un posto in squadra; molto dipende anche da lui, e da cosa farà vedere in allenamento.

Verso la permanenza

A proposito di mercato, anche Cairo ne ha parlato, dichiarando: “Credo che resterà“. La sua situazione è in bilico, considerato come anche nelle ultime settimane la dirigenza granata abbia provato a mettere in piedi uno scambio con la Fiorentina che avrebbe coinvolto lui e Kouamé. Ora però la trattativa è in stand-by, e quando manca poco più di una settimana sembra più probabile che il paraguaiano rimanga in Piemonte. Tutto dipende però anche dal mercato in entrata, perché qualora dovesse arrivare una nuova punta allora lo spazio per lui si ridurrebbe ancor di più, e allora dovranno essere fatte delle valutazioni.