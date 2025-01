Valentino Lazaro nel 4-2-3-1 di Vanoli si è reinventato trequartista. L’austriaco è fondamentale nel gioco del Toro

Nelle ultime 5 partite il Torino ha raccolto 4 pareggi e 1 vittoria per un totale di 7 punti. Merito soprattutto di Vanoli e del cambio modulo, arrivato al momento giusto. I giocatori adesso hanno la testa giusta per affrontare chiunque con il giusto spirito. In questo nuovo 4-2-3-1, oltre a Karamoh, anche Valentino Lazaro è diventato fondamentale. L’austriaco sta facendo molto bene e si è reinventato trequartista esterno a destra, nonostante non sia un mancino che possa rientrare sul suo piede. Anche da esterno a tutta fascia non stava facendo male e poteva giocare sia a destra che a sinistra. La sua duttilità e il suo sacrificio sono parte integrante di questo Toro.

Le partite di Lazaro

Finora Lazaro ha giocato 21 partite in questa Serie A, tutte tranne Torino-Bologna. 4 assist per lui e 3 cartellini gialli. Ha fornito un assist nelle seguenti partite: Milan-Torino, Verona-Torino, Cagliari-Torino e Torino-Monza. Batte i calci d’angolo e spinge molto in fase offensiva. Ma non rinuncia anche alla fase difensiva, che è molto importante. Inoltre, ha scalzato la concorrenza di Pedersen in quel ruolo. Ma non potrà giocare lui tutte le partite. Ecco perché i granata hanno gli occhi su Ikoné della Fiorentina.

Lazaro… sfortunato!

A Lazaro manca solo una cosa: il gol. Ma il numero 20 è piuttosto sfortunato. Non è ancora andato a segno in Serie A tra Inter e Torino. Nella stagione 2022/2023, aveva sbloccato Torino-Sassuolo (partita poi persa 1-0). Ma di poco era in fuorigioco e dopo un lungo consulto al VAR la rete gli è stata tolta. La stessa cosa è successa in Torino-Cagliari 2-0. Gol su assist di Karamoh ed esultanza. Ma poi stesso epilogo: dopo qualche minuto il gol è stato annullato per fuorigioco del francese. Sembra una maledizione. Ma il gol arriverà presto se continuerà così, soprattutto in quel ruolo più avanzato.