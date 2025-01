La trattativa per il rinnovo del contratto di Yann Karamoh è stata avviata. Urbano Cairo rassicura: “Lo faremo”

L’appuntamento con il primo gol lo ha ancora una volta rimandato ma, anche contro il Cagliari, Yann Karamoh è stato protagonista di un’ottima partita. Partendo largo a sinistra ha creato diversi problemi alla difesa avversario e in ben quattro occasioni è riuscito a sfuggire via e arrivare pericolosamente alla conclusione: una volta ha però trovato la deviazione di Zappa, due volte i guantoni di Caprile. E quando difensore e portiere non hanno potuto nulla, ci hanno pensato i legni della porta avversaria a negargli la gioia della rete.

Torino al lavoro per il rinnovo di Karamoh, Cairo conferma

La prestazione di Karamoh è stata comunque apprezzata sia da Vanoli che dai tifosi, come dimostrano gli applausi che ha ricevuto quando è stato richiamato in panchina (stanco dopo i tanti chilometri macinati di corsa). Tra coloro che hanno apprezzato la prova del numero 7 contro il Cagliari c’è anche Cairo che, al termine della gara, ha parlato anche del futuro del francese. “Il rinnovo di Karamoh? Lo faremo”, ha assicurato il presidente granata.

Karamoh: il contratto è in scadenza a giugno

L’attuale contratto che lega l’esterno d’attacco al Torino scadrà il prossimo 30 giugno ma Vagnati ha già avviato la trattativa con il suo agente per trovare un accordo per il prolungamento. Karamoh in questi mesi è riuscito a conquistare Vanoli che con il passaggio al 4-2-3-1 lo ha promosso a titolare nel ruolo di ala sinistra. Le buone prestazioni in serie che sta collezionando stanno anche tornando a far aumentare il valore del suo cartellino e la società granata non ha intenzione di perderlo a parametro zero fra cinque mesi. Per questo motivo l’obiettivo è ora quello di trovare al più presto un accordo per arrivare alle firme prima che qualche altra società inizi a pensare al francese come rinforzo per la prossima stagione (ricordiamo che, da regolamento, da febbraio i calciatori in scadenza sono liberi di firmare i contratti per luglio anche con altri club). Anche perché questo Karamoh si sta rivelando una risorsa per il Torino.