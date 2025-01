I giallorossi hanno ufficializzato il portiere Italiano, mentre il Venezia cerca di chiudere per Shomurodov a titolo definitivo

Sempre più caldi questi ultimi giorni di mercato di A, tutte le squadre cercano di mettere i tasselli mancanti alle proprie rose, lo fa la roma che con un post ufficializza l’arrivo di Gollini in giallorosso: “L’AS Roma è lieta di annunciare l’acquisto a titolo definitivo di Pierluigi Gollini dall’Atalanta. Classe 1995, il portiere ha collezionato 139 presenze in Serie A vestendo le maglie di Hellas Verona, Atalanta, Fiorentina, Napoli e Genoa. In giallorosso indosserà il numero 95. Benvenuto a Roma, Pierluigi!”. Nel mentre Il Venezia ha intensificato la trattativa con la Roma per Eldor Shomurodov. Il club in questo momento è in vantaggio rispetto alla concorrenza e potrebbe anche acquistare a titolo definitivo il giocatore.

Bologna, interesse per Vega

Il Bologna sta già lavorando per anticipare la concorrenza e cercare di chiudere l’accordo per Roman Vega, terzino sinistro classe 2004 dell’Argentinos Juniors, con l’obiettivo di portarlo in rossoblu già a partire da giugno. Il club è in trattativa con la squadra argentina per anticipare la concorrenza e trovare un accordo per il calciatore.

Juve-Todibo, contatti con il West Ham

La Juventus è attivamente al lavoro per rinforzare la propria difesa. Con l’acquisto di Renato Veiga praticamente definito, il club punta a mettere a segno un altro colpo nel reparto arretrato. È tornata di moda la pista che porta a Jean-Clair Todibo, centrale difensivo francese del West Ham. Il giocatore, che l’estate scorsa era stato acquistato dal club inglese proprio dal Nizza, ha mostrato interesse per il trasferimento. Questo potrebbe favorire la conclusione dell’affare. La Juventus sta cercando di trovare un accordo per un prestito, con il West Ham che vorrebbe un obbligo di riscatto, mentre la Juve preferirebbe inserire solo il diritto di riscatto.