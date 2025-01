Quando è passata più della metà del calciomercato, il Torino non si è ancora mosso per la punta: Vanoli aspetta e lancia segnali

-11: il countdown per la chiusura del calciomercato si avvicina sempre più alla fine, e il Torino non ha ancora chiuso nessuna trattativa. Le priorità erano chiare da tempo, il club ha portato avanti molte operazioni ma al momento nessuna di queste è andata a buon fine. Vanoli intanto aspetta, e nonostante abbia ammesso più volte di essere solo concentrato sul campo, è innegabile ammettere come la sua testa spesso vada anche sul mercato.

Vanoli attende la punta

“Non commento le parole del presidente, è inutile perdere tempo. Questa gara è fondamentale per noi, non posso perdermi in chiacchiere. Hanno parlato presidente e direttore, oggi sono concentrato sul campo. Io ho detto un mese fa di aver bisogno del sostituto di Zapata perché si è fatto male“: questo in sostanza il discorso fatto dal tecnico ieri in conferenza stampa, ad ammissione del fatto che il ritardo è evidente, ma che non bisogna distogliere lo sguardo dalla partita di stasera. Le trattative vanno sì avanti, ma i nomi fatti negli ultimi giorni, a eccezione di Beto che è in stand-by, riguardando tutto fuorché il ruolo di punta che possa sostituire Zapata.

Il punto sulle trattative

Da inizio gennaio ad adesso, per quanto riguarda l’attaccante, sono stati fatti in maniera concreta soltanto i nomi di Beto e Kouamé. Il primo si è un po’ allontanato negli ultimi giorni a causa delle alte richieste dell’Everton, mentre per l’ivoriano si è tentato di effettuare uno scambio con la Fiorentina, di cui però negli ultimi giorni non si è più parlato. Ora però, con il cambio modulo, la strategia pare essere cambiata: il Toro è alla ricerca di un esterno offensivo, e la priorità a quanto pare non è più rappresentata dalla punta. Voci che circolano, ma intanto i giorni che mancano sono sempre meno e Vanoli aspetta ancora il primo colpo.