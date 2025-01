Il calciatore della Fiorentina piace al Torino nell’ottica di inserirlo nelle rotazioni sulle fasce, nel nuovo 4-2-3-1

Non solo Kouamé, per il quale è in piedi una trattativa per uno scambio di prestiti con Sanabria. Torino e Fiorentina, nelle ultime ore – come già domenica a Firenze, di persona – hanno parlato anche di Jonathan Ikoné. Attaccante esterno classe ’98, Ikoné preferisce agire come esterno destro, dove al momento gioca Lazaro. Non è un titolare (non gioca dal 1′ dalla sfida dell’8 dicembre col Cagliari) ma la formula proposta dal Torino – il prestito – al momento non convince la Fiorentina.

Un’alternativa per le corsie esterne

A dodici giorni dalla fine della sessione di gennaio, il Torino si ritrova con la necessità di sostituire Zapata, out da oltre 100 giorni, ma pure di dare valide alternative sulle corsie esterne, specialmente dopo il cambio di sistema di gioco. Previsti nuovi contatti nei prossimi giorni.