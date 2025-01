Continua il calcio mercato con colpi importanti per la Serie A: il Milan ha chiuso per Walker, la Juve prende Vega

Il mercato avanza e le varie squadre continuano a rinforzarsi prendendo profili importanti dal mercato. Il Milan intanto ha concluso l’acquisto di Walker. Il terzino inglese arriva a Milano dal City in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Sicuramente un giocatore di palleggio come lui può dare equilibrio alla difesa rossonera e sicuramente porterà esperienza internazionale nello spogliatoio. La Juventus invece si è mossa per sostituire Bremer. Il brasiliano infatti è infortunato e starà fuori a lungo. La società bianconera quindi ha preso in prestito oneroso Renato Veiga dal Chelsea. La Juve pagherà ai Blues 5 milioni per il prestito che durerà fino a giugno senza diritto di riscatto

Il Napoli pensa ad Adeyemi al posto di Garnacho, Pohjanpalo vicino al Palermo e Inter su Zalewski

Il Napoli in attesa che lo United abbassi le proprie pretese per il trasferimento di Garnacho ha contattato il Borussia Dortmund per Adeyemi. Le due squadre stanno discutendo sul prezzo che dovrebbe aggirarsi intorno ai 50-60 milioni di euro. Nel frattempo anche nelle zone basse della classifica sono in vista cambiamenti. Infatti il Venezia è molto vicino a cedere Pohjanpalo. L’attaccante dei veneti è già a quota 6 gol in campionato ma il Palermo lo vuole e gli ha fatto un’offerta economica importante. Manca ancora l’accordo tra le due società con i siculi che offrono 2,5 milioni mentre il Venezia ne chiede 4. Intanto l’Inter pensa a Zalewski se Buchanan lasciasse i neroazzurri. La società milanese vorrebbe il ragazzo solo in prestito e quindi prima dovrebbe rinnovare con i giallorossi visto che il suo contratto è in scadenza.

Il Parma prende Djuric, il Como chiude per Valle e la Fiorentina non è convinta di Ndour

Ormai è ufficiale Djuric giocherà la seconda parte del campionato con la maglia del Parma. Raggiunto l’accordo con il Monza. La Fiorentina intanto pensa a Ndour, centrocampista italiano classe 2004 del PSG. La società viola però non è pienamente convinta del giocatore. Su di lui c’è anche l’interesse del Bologna. Infine il Como ha chiuso per Valle. L’obiettivo principale era Garcia che però dopo il gol in Champions sembra destinato a rimanere a Barcellona. Ora quindi si aspetta l’ok del Celtic per risolvere il prestito, così il giocatore tornerà a Barcellona per essere poi ceduto ai lombardi.