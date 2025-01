L’attaccante paraguaiano non è nemmeno subentrato nella partita di domenica, cosa che non succedeva dal 5 ottobre contro l’Inter

Contro la Fiorentina, il Torino ha visto Antonio Sanabria partire dalla panchina, ma la sorpresa è arrivata quando il paraguaiano non è nemmeno stato impiegato: zero minuti giocati. Un episodio che non accadeva dal 5 ottobre, nella sfida contro l’Inter a San Siro, quando l’attaccante non era stato utilizzato. Un chiaro segnale del fatto che a oggi il numero 9 sia ai margini della squadra oltre che un indizio di mercato.

Lo scambio Sanabria-Kouamè in stallo

Una delle trattative che il Torino sta cercando di concretizzare è infatti lo scambio tra Sanabria e l’attaccante della Fiorentina, Kouamè. Scambio, però, che sta vivendo un momento in stallo. Il club granata sarebbe interessato a portare a Torino il giocatore ivoriano, ma la distanza tra le richieste delle due squadre, sia in termini economici che di condizioni, non è ancora stata colmata. La posizione di Sanabria, che gioca meno e ora non viene nemmeno impiegato contro squadre come la Fiorentina, potrebbe essere un segnale che il Torino sia pronto a finalizzare questo scambio.

La ricerca di un nuovo attaccante per il Toro

Con la situazione in stallo, è evidente che il Torino stia cercando alternative per rinforzare il reparto offensivo. Kouamè rappresenta un’opzione intrigante, data la sua velocità e capacità di giocare in diversi ruoli d’attacco, ma i granata non escludono anche altre soluzioni se l’affare non dovesse sbloccarsi. Se Sanabria dovesse essere ceduto, il club dovrà necessariamente muoversi sul mercato per trovare un sostituto valido. Il prossimo futuro del paraguaiano potrebbe dunque essere legato a questa trattativa, e la sua panchina contro la Fiorentina potrebbe rivelarsi un segnale premonitore.