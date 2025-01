L’esterno turco sta trovando poco spazio sotto la guida di Mourinho, ma la trattativa resta difficile per ingaggio e volontà del calciatore

Cengiz Ünder, esterno turco attualmente in forza al Fenerbahce, sta attraversando un periodo difficile in Turchia, dove sta trovando poco spazio nel modulo di Mourinho. Nonostante il suo talento, il giocatore non è riuscito a ritagliarsi un ruolo da titolare e le sue possibilità di impiego sono limitate. Questa situazione ha attirato l’attenzione di diversi club, tra cui il Torino, che vede in Ünder una potenziale soluzione per rinforzare il reparto offensivo. Il calciatore, versatile e in grado di giocare sia a destra che a sinistra, si adatterebbe perfettamente agli schemi del Toro.

La richiesta di Vanoli e il profilo ideale per il Torino

Mister Vanoli, ha espressamente richiesto alla società granata l’acquisto di un esterno in grado di dare maggiore imprevedibilità e profondità alla fascia. Ünder, grazie alla sua versatilità e alla sua esperienza internazionale, rappresenta un profilo perfetto per le esigenze tattiche del Torino. La sua capacità di giocare su entrambe le fasce lo renderebbe un elemento molto utile nelle rotazioni, offrendo diverse soluzioni offensive al tecnico. Tuttavia, la trattativa è ancora complicata, con il nodo principale che riguarda l’alto ingaggio del giocatore.

La difficoltà dell’operazione e il mercato granata in chiusura

Attualmente, Ünder percepisce 2,5 milioni di euro all’anno, una cifra che risulta difficile da sostenere per il Torino, soprattutto in un mercato con budget limitati. Inoltre, il giocatore sembra voler prendere tempo e valutare tutte le offerte prima di prendere una decisione definitiva sul suo futuro. Il calciomercato è quasi in chiusura, ma i granata, pur non avendo ancora concretizzato nessun acquisto, stanno portando avanti diverse trattative. È probabile che il club riesca a mettere a segno almeno un paio di operazioni prima della fine del mercato, ma l’arrivo di Ünder dipenderà dalla possibilità di risolvere le difficoltà legate all’ingaggio e alla concorrenza per il calciatore.