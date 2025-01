L’allenatore nerazzuro ieri ha parlato in conferenza e ha dato indizi sul futuro di Buchanan, obbettivo di mercato granata

Tajon Buchanan, centrocampista canadese classe 1999, è uno dei nomi chiacchierati del mercato invernale in ambito Toro, che sta cercando di rinforzare il proprio centrocampo. Recentemente, sono emersi i primi contatti tra i due club, con i granata che puntano a un prestito con diritto di riscatto molto elevato. Tuttavia, la cessione di Buchanan è legata a un doppio filo: prima di prendere decisioni, l’Inter dovrà trovare un sostituto.

Le parole di Inzaghi: “Nessuno ha chiesto di partire”

Ieri, in conferenza stampa, Simone Inzaghi ha parlato della situazione del canadese, dichiarando: “Se Buchanan vuole partire? Io ho chiesto a tutti i ragazzi quando abbiamo fatto una chiacchierata insieme se c’era qualcuno che non era soddisfatto, ma non per l’ambiente, perché tutti si trovano bene. Nessuno mi ha detto che preferiva cambiare e questo discorso vale anche per Buchanan.” Le parole del tecnico dell’Inter mettono in evidenza una certa tranquillità nell’ambiente nerazzurro. Buchanan, che ha superato un infortunio importante, si sta allenando duramente per tornare in forma e guadagnarsi un posto da titolare, come confermato anche da Inzaghi: “Si sta allenando molto bene, poi dev’essere bravo lui a ritagliarsi uno spazio importante.”

Un futuro incerto per Buchanan

Nonostante le rassicurazioni di Inzaghi, l’Inter è consapevole delle voci di mercato che circolano attorno a Buchanan. Il ragazzo, infatti, sta cercando maggiore continuità, e il Torino potrebbe essere la soluzione ideale per lui, in un contesto dove potrebbe trovare più spazio. Tuttavia, la decisione finale spetterà all’Inter, che prima dovrà valutare se è in grado di reperire un valido sostituto, altrimenti il giovane canadese potrebbe restare a Milano. La situazione è quindi in bilico, con l’Inter che aspetta anche di capire l’evolversi degli altri movimenti di mercato.