Tutto su Tajon Buchanan, centrocampista classe 1999 canadese di proprietà dell’Inter che gioca anche per la Nazionale

Tajon Buchanan nasce a Brampton (Ontario), in Canada, l’8 febbraio del 1999. I genitori hanno origini giamaicane. Gioca per l’Inter e per la Nazionale del Canada. Si tratta di un centrocampista esterno, di piede naturale destro. Può giocare sia sulla destra che sulla sinistra. Le sue doti principali sono la corsa e il dribbling. Dotato di buona tecnica, si disimpegna anche in fase difensiva. Muove i suoi primi passi nel mondo del calcio al Brampton, al Mississauga Falcons, al Real Colorado, al Syracuse Orange e poi al Sigma FC. Successivamente, passa ai NE Revolution, con i quali esordisce in MLS il 9 marzo del 2019. Gioca negli Stati Uniti fino al 2022, per 4 stagioni. In totale 57 presenze e 10 gol. Da qui la sua carriera prende il volo.

Il Brugge e l’Inter

Nel 2022 viene acquistato dal Club Brugge per 7 milioni di euro. Questa è stata la cessione più onerosa nella storia dei NE Revolution. In Belgio esordisce anche in Champions League e in Conference League. In totale gioca 43 partite e fa 3 gol. Proprio al Brugge si è messo in mostra nel calcio europeo. Il 5 gennaio del 2024 passa all’Inter di Simone Inzaghi per 7 milioni di euro. 10 presenze e 1 gol nella stagione 2023/2024 in Serie A.

La Nazionale

Buchanan è un punto fermo della Nazionale Canadese di calcio. Con la selezione Under 23 ha giocato 4 partite e fatto 2 gol. Ma poi passa subito in Nazionale maggiore. Ha partecipato ai Mondiali in Qatar del 2022. Selezionato dal CT John Herdman, ha realizzato l’assist per il primo gol nella storia del Canada ad un Mondiale (realizzato da Alphonso Davies). Nel 2024 il nuovo CT Jesse Marsch lo seleziona per la Copa América negli Stati Uniti. Ma dopo 3 partite, si frattura la tibia. A causa di questo infortunio, salta anche le prime 8 partite dell’Inter in Serie A 2024/2025. Attualmente, è tornato in campo sia con l’Inter che con la Nazionale del Canada.