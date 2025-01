Il Torino con il pari a Firenze supera il Genoa ma perde punti su Como e Cagliari: la zona retrocessione resta a 4 punti

Il Torino con il pareggio contro la Fiorentina è passato dalla dodicesima posizione all’undicesima, superando il Genoa che ha perso contro la Roma. Purtroppo però il punto preso a Firenze non ha consentito ai granata di allungare le distanze dalla zona retrocessione che resta a 4 punti di distanza con il Verona terzultimo a 19 punti mentre prima di questa giornata la stessa posizione era occupata dal Cagliari a quota 18 punti. I granata sono riusciti ad allungare le distanze da Lecce ed Empoli che hanno entrambe perso e quindi sono rimaste a quota 20 punti, mentre la distanza dal Parma è rimasta uguale. I gialloblù prima erano a 19 punti ma il pareggio contro il Venezia li ha portati a 20.

Vincono Como e Cagliari, perde il Monza e pareggia il Verona

Il pareggio del Venezia tiene i veneti alla stessa distanza a cui erano prima della 21esima giornata, mentre il Monza che ha perso mantiene l’ultimo posto con 13 punti (10 in meno dei granata). Il Verona come detto è entrato nella zona retrocessione dopo aver perso 3-0 contro la Lazio e attualmente si trova a 19 punti. Delle squadre che inseguono il Torino hanno vinto solamente il Cagliari e il Como. Gli isolani, prossimi avversari del Torino, hanno battuto il Lecce 4-1 riuscendo così a passare da 18 a 21 punti riuscendo a lasciare in questo modo la zona retrocessione e a recuperare 2 punti al Toro. La squadra di Fabregas invece è riuscita a passare da 19 a 22 punti accorciando di due punti la distanza che separa il Como dal Toro, distanza che ormai è di 1 punto solo, battendo 4-1 l’Udinese.

Ora il Toro ha bisogno di allontanarsi

I granata adesso hanno bisogno di allontanarsi il più possibile dalla zona retrocessione che fa sempre più paura e ormai è appena a 4 punti di distanza. La squadra di Vanoli deve assolutamente tornare alla vittoria, sia per mettere punti tra sé e la zona rossa, sia per riguadagnare fiducia nei propri mezzi. La prossima sfida è uno scontro diretto contro il Cagliari e il Toro deve assolutamente vincerlo, altrimenti la situazione potrebbe rischiare di precipitare.