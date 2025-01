I granata in questa stagione piena di difficoltà stanno comunque lottando al massimo: contro la Fiorentina è arrivata la quarta rimonta

Nella sfida contro la Fiorentina i granata sono riusciti a portarsi a casa un punto. Un punto che, per come si era messa la partita con l’espulsione di Dembelé e il gol di Kean, non è affatto male. Il gol della rimonta lo ha segnato Gineitis che ha trovato il suo primo centro in Serie A. Quella contro la Fiorentina non è stata la prima rimonta della stagione dei granata. La squadra di Vanoli infatti ha portarsi a casa almeno 1 punto partendo da situazioni di svantaggio in 4 occasioni in questa Serie A. In tre casi i granata hanno pareggiato quelle partite mentre in un’occasione sono anche riusciti a portarsi a casa i tre punti. Prima della Fiorentina infatti il Toro ha affrontato la Juventus nel derby della Mole, con i bianconeri che erano passati in vantaggio dopo nemmeno 10 minuti. Alla fine del primo tempo però il gol di Vlasic aveva regalato al Toro 1 punto

La rimonta contro l’Udinese e la vittoria con l’Atalanta

Per trovare la rimonta precedente bisogna guardare la sfida tra Udinese e Torino. I bianconeri erano passati in vantaggio prima al 41′ su calcio d’angolo con Touré e poi avevano segnato ancora su calcio d’angolo questa volta con Lucca al 49’minuto. I granata però non si sono arresi e al 53′ minuto Che Adams ha segnato su calcio d’angolo la rete che ha accorciato le distanze. Dopo appena 11 minuti lo scozzese si è ancora reso protagonista. Questa volta il numero 18 ha servito l’assist a Ricci per la rete del pareggio. Tornando ancora indietro si trova l’unica vittoria in rimonta dei granata. In occasione della prima sfida casalinga della stagione il Torino di Vanoli ha affrontato l’Atalanta. I bergamaschi erano passati in vantaggio con Retegui al 26′ minuto. Dopo appena 5 minuti però i granata l’anno ribaltata con Ilic e poi al 50′ minuti Adams ha completato la rimonta segnando il 2-1 e regalando i 3 punti al Toro.

Anche in svantaggio il Toro non molla

Il Toro di Vanoli ha dimostrato in queste quattro occasioni di essere una squadra che difficilmente si arrende, una squadra che anche quando subisce il gol e si trova in una situazione difficile è in grado di reagire e riscattarsi, rimettere in piedi la partita e riuscire quantomeno a portarsi a casa un punto. Questa voglia di non arrendersi è molto importante in una squadra che sta vivendo un momento di difficoltà e che ha bisogno di questo spirito per cercare di rialzarsi.