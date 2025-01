Le statistiche di Fiorentina-Torino, finita 1-1: i padroni di casa hanno sprecato tante occasioni

Ancora un pareggio per il Torino, il quarto consecutivo. Questo forse è quello che lascia meno rammarico per il modo in cui si era messa la partita, con i granata che hanno giocato in inferiorità numerica per più di un’ora a causa dell’espulsione di Dembelé. Inizialmente la squadra di Vanoli ha sofferto l’uomo in meno, ma dall’intervallo in poi si è ricompattata e ha trovato poi il gol del pareggio. Una X nel complesso positiva, soprattutto per quanto si è visto in campo.

Le statistiche di Fiorentina-Torino

Ancora una volta, la Fiorentina ha perso l’opportunità di trovare la vittoria per demeriti propri. I padroni di casa hanno infatti avuto la possibilità di dominare il gioco in lungo e in largo anche grazie alla superiorità numerica, ma in fin dei conti non hanno approfittato delle occasioni avute. Basta guardare il dato dei tiri: 20 a 6 per la squadra di Palladino – di cui 16 occasioni da gol a 3 – ma soltanto 6 conclusioni sono finite in porta. Tanta imprecisione da parte di Gudmundsson e compagni, che hanno spesso peccato nei pressi dell’area piccola governata da Milinkovic-Savic. Il dato degli expected goals, dopo i 90 minuti, era di addirittura 1,68-0,40. Per il resto i toscani hanno avuto la meglio anche dal punto di vista del possesso palla, con il 54% e 396 passaggi riusciti, contro i 328 dei ragazzi di Vanoli.

Milinkovic-Savic più impegnato di De Gea

Tra i portieri invece è stato Vanja quello maggiormente impegnato, con 5 parate effettuate; De Gea, dal canto suo, ne ha messe insieme 2. Nel complesso, dunque, si può parlare di due punti persi per la Fiorentina e uno guadagnato, in situazione difficile, per il Torino. Chissà che non possa essere un buon punto di ripartenza, dopo il derby.