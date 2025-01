Dopo il kosovaro, anche l’ex Ajax si è fermato nella sfida contro la Fiorentina: e contro il Cagliari non ci sarà neppure Dembelé

Terzo pareggio del 2025 e quarto consecutivo per il Torino, che è uscito dal Franchi con un buon 1-1. Tante le note positive per Vanoli: il grande spirito fatto vedere dalla squadra dopo il derby e le prestazioni di alcune singoli, ma non mancano anche le note stonate. Sicuramente l’espulsione piuttosto ingenua di Dembelé, ma soprattutto l’infortunio di Borna Sosa, uscito intorno al 60′. Il croato si aggiunge ora a Vojvoda nell’infermeria, dando vita a una vera e propria emergenza nelle fasce.

Emergenza terzini

Come se non bastasse lo stop di Vojvoda, che si è fermato nell’antivigilia della sfida di Firenze a causa di una lesione muscolare al polpaccio destro, anche Sosa è costretto ora a rimanere ai box dopo l’infortunio in partita. Per il croato si tratta probabilmente di un problema alla caviglia, provocato da un intervento scomposto di Colpani. E se per il numero 27 potrebbero essere necessarie circa 3 settimane di riposo, la speranza è che l’ex Ajax possa tornare a giocare il prima possibile. Difficile che possa farcela già per la partita contro il Cagliari; questo, considerando anche la squalifica di Dembelé, crea un grosso problema per Vanoli.

Le possibili mosse di Vanoli

Al momento, gli unici terzini disponibili sarebbero Pedersen, Masina e Lazaro, ma vanno considerati diversi elementi: Masina gioca centrale ormai da un paio di anni, e schierarlo sulla fascia sinistra vorrebbe dire adattarlo a un ruolo che non è più il suo. Lazaro, invece, ha giocato da ala nelle ultime uscite con il 4-2-3-1, e qualora dovesse essere abbassato il tecnico perderebbe un’arma offensiva in più. Tanti fattori da valutare: Vanoli ha poco meno di 5 giorni per trovare la migliore soluzione.