Positivi tutti i giocatori che sono entrati dalla panchina, Njie sfiora il gol: le pagelle di Fiorentina-Torino

MILINKOVIC-SAVIC 6,5: non può nulla sul colpo di testa vincente di Kean che permette alla Fiorentina di passare in vantaggio. Sul finire del primo tempo tiene in partita il Torino con una gran parata su Kean che evita il 2-0.

DEMBELÉ 4: sfrutta come peggio non potrebbe l’occasione che Vanoli gli concede. Al 33′ lascia il Torino in dieci quando, già ammonito, si aggrappa a Folorunsho nella sua metà campo: inevitabile il secondo giallo. Un fallo del tutto evitabile che complica la partita della squadra granata.

MARIPAN 6,5: la sua prestazione cresce con il passare dei minuti. Nel secondo tempo diventa un muro che gli attaccanti della Fiorentina non riescono mai a superare, come si vede quando mura la conclusione di Kean.

COCO 6,5: macchia un’ottima prestazione facendosi anticipare da Kean in occasione del gol della Fiorentina. Merita comunque un voto sufficiente perché in più di un’occasione i suoi interventi sono decisivi e risolvono situazione potenzialmente pericolose.

SOSA 6: prestazione senza particolari squilli ma comunque sufficiente da parte del terzino croato che, poco dopo l’ora di gioca, è costretto a lasciare il campo per un infortuno alla caviglia dopo un fallo di Colpani. (st 17‘ MASINA 6: gioca come terzino sinistro nella difesa a quattro e al 91′ fa venire i brividi ai tifosi della Fiorentina con una conclusione dal limite che De Gea riesce però a parare).

RICCI 6,5: aiuta molto la squadra in fase difensiva quando il Torino si trova in inferiorità numerica. Si fa trovare sempre al posto giusto e non sbaglia praticamente una giocata quando la squadra è in possesso.

TAMEZE 6: non giocava titolare dalla partita di andata contro la Fiorentina. In mezzo al campo cerca di fare filtro e contenere le iniziative della formazione avversaria. Prestazione sufficiente quella del numero 61 granata. (st 12′ GINEITIS 7,5: grandissimo impatto sulla partita. Pochi minuti dopo il suo ingresso in campo realizza il gol dell’1-1 dopo aver rubato palla ad Adli al limite e poi con il destro, non il suo piede preferito, batte De Gea. Trova il momento migliore per segnare il suo primo gol in A).

LAZARO 6: partita di sacrificio per l’austriaco che, dopo l’espulsione di Dembelé, viene arretrato sulla linea dei difensori dove riesce a contenere le folate di Gosens e le iniziative di Folorunsho prima e Sottil poi.

VLASIC 5: sembra il cugino del Vlasic visto contro la Juventus. Spento, distratto, non riesce mai a incidere. Quando viene spostato sulla fascia destra, dopo l’espulsione di Dembelé e l’arretramento di Lazaro sulla linea dei difensori, di fatto sparisce dal gioco (st 12′ NJIE 6,5: il suo ingresso dà maggiore imprevedibilità al Torino. Un attimo prima della rete di Gineitis è lui a sfiorare l’1-1 con una conclusione che termina fuori di poco)

KARAMOH 7: è il più positivo nel Torino, nonché il più pericoloso. Ci prova prima con un colpo di testa parato da De Gea, poi con un diagonale terminato fuori di poco dopo aver dribblato un paio di avversari. (st 40′ PEDERSEN: sv)

ADAMS 6: non è una partita semplice che si ritrova spesso solo a dover lottare contro l’intera difesa viola. Riesce però a proteggere bene i pallone che arrivano dalle sue parti e li gestisce bene. Merita la sua sufficienza anche lui.

ALL. GODINHO 6,5: le scelte di formazione erano praticamente obbligate, considerate le tante assenze e i problemi avuti da Pedersen che non gli hanno permesso di partire titolare. Il Torino si fa apprezzare ancora una volta per la personalità e nonostante l’inferiorità numerica trova il pari e poi prova anche a vincere la partita.