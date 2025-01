Sintesi e commento dei primi 45′ di Fiorentina-Torino: doppio giallo per Dembelé, che ingenuamente si fa espellere

Per la sfida del Franchi, Vanoli deve fare i conti anche con l’assenza di Vojvoda, oltre a quella degli squalificati Linetty e Walukiewicz. Il sistema scelto è sempre il 4-2-3-1: al posto del kosovaro ecco Dembelé titolare per la prima volta, in mezzo con Ricci c’è Tameze, alle spalle di Adams i soliti tre, Lazaro, Vlasic e Karamoh. Parte meglio la squadra di casa, che schiera subito Folorunsho dal 1′ e che vede tra i titolari anche Gudmundsson. La prima occasione è quella del 13′: Maripan lascia rimbalzare il pallone sulla schiena, attaccato da Kean, ma né l’attaccante né Adli riescono a sfruttare l’occasione, anche per il recupero della difesa granata. Al 19′ cross di Dembelé, colpo di testa di Karamoh: De Gea c’è. Il primo episodio che cambierà la partita del Toro è quello del 27′, quando Dembelé prima interviene perfettamente sull’avversario ma poi invece va in ritardo su Gosens: primo giallo. Passano sei minuti e il terzino troppo ingenuamente si aggrappa a Folorunsho in una zona del campo, la mediana, dove non sarebbe il caso di farlo, vista la precedente ammonizione. Marinelli estrae il secondo giallo e finisce così la partita di Dembelé. Come se non fosse abbastanza, al 38′ la Fiorentina passa in vantaggio: cross di Gudmundsson dalla sinistra, mezza girata di Colpani a botta sicura su cui Milinkovic-Savic interviene in qualche modo. La palla resta lì e Kean è più lesto di tutti a mettere in rete, anticipando Coco. Nel recupero il Toro colpisce la parte alta della traversa con la complicità di Comuzzo, che nel tentativo di anticipare Coco spedisce il pallone sul legno.