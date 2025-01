Fiorentina-Torino, la diretta della partita di Serie A 2024/2025: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Prima trasferta del 2025 per il Torino: al Franchi si gioca Fiorentina-Torino. La partita d’andata, in casa dei granata, finì 1-0 per la formazione viola grazie a un gol di Kean, entrambe le squadre ora stanno però attraversando dei momenti completamente diversi: il Torino è in lenta ripresa e nelle ultime gare sono arrivati dei segnali positivi, la Fiorentina invece sta attraversando un momento complicato (ha perso quattro delle ultime cinque gare di campionato, l’unico punto conquistato è nel 2-2 contro la Juventus) caratterizzato dalle tensioni tra il tecnico Palladino e la società. Il calcio d’inizio della partita è alle ore 12.30. Segui Fiorentina-Torino in diretta con noi su Toro.it.

Fiorentina-Torino: la diretta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI FIORENTINA-TORINO

28′ Comuzzo! Punizione battuta da Mandragora sulla sinistra. Comuzzo colpisce la palla che esce di poco

26′ AMMONITO Dembelé per fallo su Gosens

25′ Fiorentina che gira palla ma non sale

21′ Altra chiusura di Coco determinante

20′ Fallo di Coco su Kean in mezzo al campo

18′ Cross di Dembelé dalla destra: Tameze stacca di testa ma De Gea blocca facile

15′ Gudmundsson calcia con il sinistro: Milinkovic-Savic blocca a terra

13′ Ottima chiusura di Coco in difesa

9′ Buona azione del Toro che arriva in area, ma poi Lazaro è impreciso

6′ Fallo in attacco di Kean su Maripan

4′ Fallo di Coco su Gudmundsson

4′ Gira palla la Fiorentina

2′ Fallo di Sosa su Dodo

1′ Fallo di Folorunsho su Ricci

1′ Si parte! Muove palla la Viola

PRIMO TEMPO

Calcio d’inizio della partita alle ore 12.30

Fiorentina-Torino 0-0: il tabellino

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Madragora; Colpani, Gudmundsson, Folorunsho; Kean. A disp. Terracciano, Martinelli, Pongracic, Moreno, Valentini, Parisi, Richardson, Sottil, Beltran, Kouamé, Harder. All. Palladino.

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Dembelé, Maripan, Coco, Sosa; Ricci, Tameze; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams. A disp. Paleari, Donnarumma, Pedersen, Masina, Gineitis, Dalla Vecchia, Yesin, Njie, Sanabria. All. Godinho (Vanoli squalificato).

Arbitro: Marinelli di Tivoli (ass. Vecchi e Raspollini; IV uomo Crezzini; Var Marini; Avar Longo)

Fiorentina-Torino: il prepartita

Ore 12.15 I calciatori hanno terminato il riscaldamento. A breve inizierà la partita

Ore 11.50 I giocatori delle due squadre hanno iniziato gli esercizi di riscaldamento, i primi a entrare sul terreno di gioco sono stati i portieri

Ore 11.35 Vanoli ha scelto di schierare Dembelé come terzino destro al posto di Pedersen.

Ore 11.10 I pullman delle due squadre sono arrivati allo stadio Franchi. A breve verranno comunicate le formazioni ufficiali delle due squadre

Ore 10.30 Allo stadio Franchi si attende ancora l’arrivo dei pullman delle due squadre. Il Torino per la trasferta di Firenze ha perso Vojvoda ma ha ritrovato Gineitis, che era stato costretto a saltare le ultime due partite per un infortunio patito a Udine. La lista degli indisponibili è comunque molto lunga: non sono potuti partire per la trasferta neppure gli squalificati Linetty e Walukiewicz. Anche Vanoli è squalificato e a guidare la squadra dalla panchina al suo posto ci sarà il vice Godinho.

Fiorentina-Torino: le formazioni ufficiali

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Madragora; Colpani, Gudmundsson, Folorunsho; Kean. A disp. Terracciano, Martinelli, Pongracic, Moreno, Valentini, Parisi, Richardson, Sottil, Beltran, Kouamé, Harder. All. Palladino.

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Dembelé, Maripan, Coco, Sosa; Ricci, Tameze; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams. A disp. Paleari, Donnarumma, Pedersen, Masina, Gineitis, Dalla Vecchia, Yesin, Njie, Sanabria. All. Godinho (Vanoli squalificato).

Dove vedere Fiorentina-Torino in streaming e in TV

Come tutte le partite di Serie A, anche Fiorentina-Torino in diretta TV (e in diretta streaming) è possibile vederla su Dazn, a cui si può accedere da qualsiasi tipo di dispositivo: computer, smartphone, tablet, Smart TV ma anche console dei videogiochi.