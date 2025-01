Davide Vagnati ha parlato poco prima dell’inizio di Fiorentina-Torino: “Stiamo cercando di migliorare la squadra”

Davide Vagnati ha parlato così a DAZN poco prima dell’inizio di Fiorentina-Torino: “Il pareggio nel derby ci ha fatto piacere. Ma volevamo la vittoria per dare una gioia ai nostri tifosi che purtroppo manca da tanti anni. La gioia è per l’atteggiamento, la voglia e il furore. Ogni partita è a sé, oggi dobbiamo dimostrare che stiamo bene contro una squadra importante, nonostante gli ultimi loro risultati. Ci manca qualche giocatore ma non piangiamoci addosso: ci sono gli altri. Scambio Kouamé-Sanabria? Se ne parla. Il mercato è ancora lungo. Vediamo cosa accadrà. La perdita di Zapata non è stata facile da digerire. Poi abbiamo avuto qualche altra defezione importante. In questo momento, non è facile trovare il giocatore che possa sostituire Duvan, dal punto di vista tecnico e del valore. Stiamo valutando tante altre cose, abbiamo parlato col mister. Anche di una diversa situazione tattica. Stiamo cercando di migliorare la squadra e penso che entro la fine del mercato faremo qualcosa in tal senso”.