Borna Sosa ha parlato poco prima dell’inizio di Fiorentina-Torino: “Il Torino deve fare una buona partita per uscire con i 3 punti”

Borna Sosa ha parlato così a DAZN poco prima di Fiorentina-Torino: “Mi aspetto una partita molto difficile contro la Fiorentina. Anche in virtù della partita di andata. Abbiamo perso e loro sono stati molto cinici. Arrivano da 5 risultati non molto positivi, il Torino deve fare una buona partita per uscire con i 3 punti”.