Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Torino: c’è Dembelè al posto dell’infortunato Vojvoda, davanti Adams

Per la sfida del Franchi, Vanoli conferma il 4-2-3-1 ormai diventato il sistema di gioco del Torino. In difesa ancora Maripan con Coco, in mezzo c’è Tameze con Ricci mentre come terzino destro chance per Dembelè che sostituisce l’infortunato Vojvoda. Nella Fiorentina c’è Folorunsho subito titolare, dal 1′

Le formazioni ufficiali

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Mandragora; Colpani, Gudmundsson, Folorunsho; Kean. A disp. Terracciano, Martinelli, Kayode, Valentini, Pongracic, Moreno, Adli, Richardson, Parisi, Beltran, Ikoné, Kouamé. All. Palladino.

Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Dembelé, Maripan, Coco, Sosa; Ricci, Tameze; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams. A disp. Paleari, Donnarumma, Pedersen, Masina, Gineitis, Dalla Vecchia, Yesin, Njie, Sanabria. All. Godinho (Vanoli squalificato).