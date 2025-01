I convocati di Raffaele Palladino e Paolo Vanoli per Fiorentina-Torino, partita in programma domenica 19 gennaio alle 12.30

Manca sempre meno a Fiorentina-Torino, partita che può dire molto delle ambizioni del Toro in questa Serie A. Calcio d’inizio in programma alle ore 12.30 di domenica 19 gennaio. Nella viola mancano Christensen, Bove, Cataldi e Biraghi, quest’ultimo ormai fuori rosa. Per i granata invece oltre ai lungodegenti Schuurs e Zapata vanno segnalate le assenze di Ilic e Vojvoda e degli squalificati Walukiewicz e Linetty.

I convocati di Vanoli

Vanoli ha recuperato Marcus Pedersen: il terzino ha recuperato dal problema all’anca.

Portieri: Donnarumma, Milinkovic-Savic, Paleari

Difensori: Coco, Dembelé, Masina, Maripan, Pedersen, Sosa

Centrocampisti: Dalla Vecchia, Gineitis, Lazaro, Ricci, Tameze, Vlasic, Yesin

Attaccanti: Adams, Karamoh, Njie, Sanabria