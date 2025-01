La probabile formazione della Fiorentina / Palladino, si va verso il 4-2-3-1 con Beltran a supporto di Kean, panchina per Gudmunson

La Fiorentina di Palladino si prepara alla sfida con il Torino con un 4-2-3-1, modulo che il tecnico ha scelto per cercare di mettere in difficoltà gli avversari. Kean, in grande forma, sarà l’unica punta della squadra, ruolo che sta ricoprendo con successo in questa stagione. Il giovane attaccante, grazie alla sua capacità di finalizzare e alla condizione fisica positiva, rappresenta la principale arma offensiva della squadra.

Beltran preferito a Gudmundsson

In attacco, il tecnico della Fiorentina ha deciso di puntare su Beltran, preferendolo a Gudmundson, l’islandese era partito tiolare nell’ultima contro il Monza ma è stato sostituito a fine primo tempo proprio dallo stesso Beltran, sintomo di quanto il calciatore non stia rendendo al meglio. La decisione di Palladino di schierare Beltran al posto dell’islandese punta a dare più forza e concretezza al reparto offensivo, con l’obiettivo di sfruttare al meglio le capacità di finalizzazione dell’attaccante. In mediana, al fianco di Mandragora, ci sarà il neo acquisto Folorunsho, che, dopo aver fatto il suo ingresso nella scorsa partita, sarà schierato da titolare per la prima volta in questa stagione. Il tecnico ha confermato che Cataldi sarà ancora fuori, e dunque Folorunsho avrà l’opportunità di dimostrare il suo valore fin da subito.

Le fasce e la difesa: conferme per Colpani, Sottil, Dodo e Gosens

Sulle corsie laterali, il tecnico della Fiorentina ha scelto di puntare su Colpani e Sottil. Entrambi sono giocatori dinamici, capaci di attaccare gli spazi e di fornire assist preziosi per la punta. La loro velocità e la capacità di creare superiorità numerica sulle fasce saranno cruciali per il gioco della Fiorentina. In difesa, Dodo e Gosens agiranno come terzini, con il compito di garantire solidità nella fase difensiva ma anche di spingere in fase offensiva per supportare le azioni sulle fasce. Al centro, Comuzzo e Ranieri saranno chiamati a formare una coppia di difensori centrali solida, con il compito di fermare gli attaccanti del Torino e garantire una protezione adeguata al portiere. Il loro ruolo sarà fondamentale per mantenere l’equilibrio difensivo e consentire alla squadra di lanciarsi in contropiede.

La probabile formazione della Fiorentina

Probabile formazione Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Mandragora; Colpani, Beltran, Folorunsho; Kean. A disp. Terracciano, Martinelli, Kayode, Valentini, Pongracic, Moreno, Adli, Richardson, Parisi, Gudmundson, Ikoné, Kouamé All. Palladino.

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Bove, Cataldi