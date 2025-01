La probabile formazione del Torino contro la Fiorentina: Vanoli dovrebbe confermare nove undicesimi della squadra vista nel derby

Rispetto al derby, Vanoli è costretto a fare dei cambi di formazione per affrontare la Fiorentina di Palladino: Linetty non ci sarà per squalifica (così come Walukiewicz) e si è fatto male anche Vojvodal che si aggiunge agli infortunati Schuurs, Zapata, Savva, Ilkhan e Ilic. Perlomeno Gineitis è recuperato e sarà della partita. Viste le tante assenze non ci sono sono particolare dubbi di formazione, l’unica riguarda il terzino destro. Ma andiamo con ordine.

Dubbio a centrocampo

In porta gioca il titolare, Milinkovic-Savic, come al solito saranno in panchina Paleari e Donnarumma. Nel 4-2-3-1 in difesa sulla destra, senza Vojvoda, il favorito a giocare è Pedersen ma ha avuto un problema all’anca e effettuerà il test decisivo domani mattina: se non dovesse farcela è pronto Dembelé dall’inizio. In mezzo non ci sono dubbi e giocano Maripan e Coco. Sulla sinistra invece, spazio ancora a Sosa, con Masina in panchina. Per quel che riguarda il centrocampo, Ricci è capitano ed è insostituibile: non si tocca. Al suo fianco tornerà dal primo minuto Tameze, con Gineitis che partirà dalla panchina.

Attacco confermato

Attacco confermato. Vlasic sulla trequarti, in posizione centrale, alla sua sinistra Karamoh, fresco di assist nel derby proprio a Vlasic, sulla destra Lazaro. Njie pronto a subentrare. Per quanto riguarda la punta centrale, in questo momento il titolare è Adams. Sanabria, in mezzo alle voci di mercato, parte dalla panchina.

La probabile formazione del Torino

Ecco il possibile 11 per la sfida contro la Fiorentina di Palladino:

Probabile formazione Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Pedersen, Maripan, Coco, Sosa; Ricci, Tameze; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams. A disp. Paleari, Donnarumma, Dembelé, Masina, Gineitis, Dalla Vecchia, Perciun, Njie, Sanabria. All. Godinho (Vanoli squalificato)

Squalificati: Linetty, Walukiewicz

Indisponibili: Schuurs, Zapata, Savva, Ilkhan, Vojvoda, Ilic