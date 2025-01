Alla vigilia di Fiorentina-Torino, il tecnico granata Paolo Vanoli ha presentato così in conferenza stampa la partita

Alla vigilia di Fiorentina-Torino, il tecnico granata Paolo Vanoli ha presente così la partita in conferenza stampa. “Ogni partita è una storia a sé, ci vuole sempre qualcosa in più per migliorarsi. Sicuramente il derby ha fatto vedere che questa squadra ha spirito. Da un mese dico che vedo la squadra avvicinarsi al mio carattere, alla mia voglia. Conosco bene l’ambiente di Firenze perché ci ho anche giocato, non guardiamo i problemi degli altri, pensiamo a fare bene noi”

Come cambia la preparazione con la partita alle 12.30?

“E’ un orario strano ma ormai ci siamo abituati. La cosa bella del nostro lavoro, sopratutto con il mio staff, è che cerchiamo sempre di trovar eosluzioni nuove. Quando si gioca a questi orari la colazione deve diventare quasi un pranzo. Abbiamo parlato con il nutrizionista, con il preparatore atletico. Abbiamo deciso di fare un risveglio muscolare prima di colazione per stimolare di più l’appetito. Un altro aspetto che abbiamo considerato è la distanza tra l’hotel e la squadra per stare meno tempo in pullman e poter mangiare un po’ più tardi. Abbiamo parlato anche con i giocatori per chiedere a loro qual è la loro routine per arrivare in forma alle 12.30”.

Domani si può rivedere lo spirito visto nel derby?

“Lo spirito deve essere radicato in ogni giocatore che gioca in questo club. Ho detto anche al direttore che quando cerco dei giocatori, li cerco che si avvicinino ai valoro di questi club. Poi ci sono delle partite più sentite, altre meno”.

Chi sono gli indisponibili?

“Walukiewicz e Linetyt sono squalificati. Ieri Pedersen ha avuto un piccolo trauma all’anca, domani faremo un’ultima prova. Se non ci sarà Pedersen, giocherà Dembelé con la massima fiducia perché so che fame e voglia ha di mettersi in mostra. Se partirò con Gineitis o Tameze so cosa mi possono dare. Problemi di formazione non ne ho. I giocatori vincenti sono quelli che vogliono dimostrare che il mister sta sbagliando a non farli giocare, Tameze si dice che con me fosse in disparte, domani potrebbe avere un’occasione”.

Ricci lo ha visto cambiato?