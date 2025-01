Così il centrocampista lituano del Torino, Gvidas Gineitis, ha commentato il pareggio del Franchi, frutto proprio della sua rete

In campo al 12′ del primo tempo, al 25′ ha trovato la rete del pareggio. Gineitis è stato il protagonista di Fiorentina-Torino: nonostante l’inferiorità numerica, i granata sono riusciti a pareggiarla. “Quando perdi un giocatore per una espulsione non è facile, oggi abbiamo dimostrato carattere portando a casa un punto”. Su quando accaduto nell’intervallo: “Non so perché sono subito rientrato in campo, il mister ha detto che c’era da andare forte”.