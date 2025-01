Al termine di Fiorentina-Torino 1-1, Yann Karamoh ha commentato il pareggio ottenuto dalla squadra granata nonostante l’inferiorità numerica

Yann Karamoh è stato uno dei grandi protagonista della partita pareggiata dal Torino sul campo della Fiorentina, nonostante l’inferiorità numerica. Il numero 7 ha così commentato l’1-1 finale: “È molto importante questo pareggio, non era facile giocando in 10 contro 11. Siamo però riusciti a recuperare lo svantaggio e questo è molto importante per la squadra”.

Cosa manca al Torino per tornare alla vittoria? Karamoh ha risposto così: “Siamo sulla strada giusta, adesso dobbiamo continuare così. Arriveranno anche i gol di tutti, oggi è arrivato il primo in A di Gineitis e sono contento per lui”.