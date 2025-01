Così Raffaele Palladino commenta la partita tra Fiorentina e Torino del Franchi terminata 1-1

Palladino ha parlato a Dazn del pareggio contro il Torino: “Provo dispiacere per come siamo partiti, benissimo, abbiamo approcciato bene la gara, sapevamo di affrontare un avversario ostico, siamo passati in vantaggio. L’espulsione poteva mettere la partita sul binario giusto ma non siamo riusciti a raddoppiare. Abbiamo buttato via un’occasione. Mi dispiace per il risultato, i giocatori soffrono nel non farlo. Arriviamo da sei partite in cui non riusciamo a vincere ma il bicchiere è anche mezzo pieno, siamo sesti, in linea con quello che volevamo fare, abbiamo la quarta miglior difesa, tanti giovani che crescono, probabilmente abbiamo fatto troppo bene prima e ora raccogliamo meno”.

“Dopo il gol siamo andati in ansia”

“Il calcio è fatto di episodi, su un errore abbiamo preso gol, siamo andati in ansia, non deve succedere e dobbiamo crescere come personalità. Le pressioni non sono state violente, loro lanciavano lungo, hanno avuto solo quell’occasione lì”.