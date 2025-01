Samuele Ricci al termine di Fiorentina-Torino 1-1: “Il rinnovo è un segnale importante della società. Ora penso al presente”

Al termine di Fiorentina-Torino, il neocapitano granata, Samuele Ricci, ha commentato il pareggio ottenuto dalla squadra granata. “Questi pareggi in rimonta dell’ultimo periodo ci portano molta autostima. Stiamo attraversando un periodo non bellissimo, ma in queste ultime partite si sono viste delle cose diverse e crediamo di poter tornare a quella vittoria che manca da troppo”.

Ricci: “L’ho saputo in settimane che sarei diventato il capitano”

Cosa vi sta mancando?

“E’ difficile dirlo di preciso. La determinazione sicuramente c’è, spesso è una questione di episodi. Oggi era importanti rimanere in partita, ce lo siamo detti anche all’intervallo, tra il primo e il secondo tempo. Alla fine potevamo anche vincere ma per come si era messa la partita siamo soddisfatti”.

“Più che un cambio di modulo è stato un cambio di mentalità. Siamo partiti benissimo in campionato facendo anche di più di quello che ci aspettavamo. Poi abbiamo avuto una fase calante, ora ci stiamo riprendendo anche senza la vittoria. Ma questi segnali porteranno ai tre punti”.

Com’è portare la fascia da capitano?

“Sicuramente è un onore, oggi sono arrivate anche le 100 presenze. Io cerco di essere un leader ma dobbiamo esserlo tutti”.

La fascia da capitano va a braccetto con il rinnovo?

“Non lo so, non sono io a decidere. Sono però molto contento di essere il capitano del Toro e cercherò di dare sempre il massimo. Il rinnovo ha un valore altissimo, vuol dire che c’è la fiducia del club”.

Dove si vede l’anno prossimo?

“Capisco la domanda ma è difficile parlare delle prossime stagioni. Ora dobbiamo pensare tutti al presente, a finire nel migliore dei modi questa stagione”.

Quando ha saputo di essere diventato il capitano?

“In settimana in allenamento”

In passato era stato vicino alla Fiorentina?

“Si, c’era stato un interesse quando ero piccolo, avevo 10-11 anni. Ero stato invitato a vedere l’ambiente ma decisi di andare all’Empoli perché era più vicino a casa mia. Penso sia stata la decisione migliore per me”.

Come si fa a non pensare alle voci riguardo l’interesse di Milan e Manchester City?

“Non ci penso. E’ da un po’ che gioco e ho imparato a conoscere l’ambiente, so che quando le cose vanno bene ci sono gli accostamenti a certi club, mi era successo anche all’Empoli. Però bisogna restare con i piedi per terra, ci sono sempre chiacchiere sui giornali e sui social ma bisogna pensare a giocare, a divertirsi e a migliorare”.

Dembelé è uscito piangendo

“Ho visto, ci tiene molto. Si è fatto prendere dall’inesperienza ma non va colpevolizzato e sono convinto che avrà altre occasioni. L’abbiamo tirato su di morale perché anche a fine partita piangeva. Sono cose che succedono anche ai giocatori più esperti”.