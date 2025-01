Paolo Vanoli commenta il pareggio, 1-1, tra Fiorentina e Torino maturato al Franchi: i granata hanno giocato in dieci per un’ora

Così Vanoli commenta a Dazn il pareggio tra Fiorentina e Torino del Franchi: “Faccio i complimenti ai ragazzi, oggi hanno avuto spirito e carattere, siamo stati bravissimi a fare una grande partita in inferiorità numerica senza perdere la testa, stando bene sul campo, sfruttando le occasioni con coraggio. Con un pizzico di fortuna e qualità si poteva fare di più”. Sull’interpretazione della partita: “Siamo riusciti a mantenere lucidità, abbiamo la fortuna di avere un portiere bravo nella gestione della palla che che ci ha fatto guadagnare terreno, penso che abbiamo anche spinto dopo l’ingresso di Njie. Dobbiamo migliorare le nostre partenze”. Su Dembelé: “Gli ho detto che ho grande fiducia in lui, è un errore fatto per la voglia di far bene. L’esperienza aiuta a crescere, deve stare tranquillo, se non avessi fiducia non avrebbe giocato. Piangeva negli spogliatoi per aver lasciato la squadra in dieci ma i compagni non glielo hanno fatto pesare”: Cosa serve per tornare a vincere? “Più fluidità nella fase offensiva, dobbiamo migliorare nel giro palla, il mercato ci deve aiutare, avevamo tanti Primavera in panchina”.