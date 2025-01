Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida tra Torino e Cagliari in programma venerdì 24 gennaio

Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida tra Torino e Cagliari. Il tecnico degli isolani ha subito parlato degli infortuni, confermando che Luvumbo Zito non sarà della partita: “Luvumbo ancora indisponibile, ma sta progredendo: vediamo quanto ancora ci vorrà. Spero in un paio di settimane torni a regime con noi“.

Davide Nicola sul Toro e sull’Olimpico

Nicola ha poi dell’atmosfera presente all’Olimpico, stadio che lui conosce bene, usando queste parole: “Andiamo in un ambiente caldo, contro una squadra che ha dei valori: nuova opportunità per il nostro percorso di crescita“. L’ex allenatore granata ha poi parlato ancora del Torino, elogiando la preparazione e il gioco dei giocatori di Vanoli: “Torino squadra preparata, dal calcio propositivo e dispone di giocatori interessanti. Vogliamo portare questo cuore rossoblù a Torino, alimentato dagli incontri recenti con i tifosi“.

Nicola sulle contestazioni contro Cairo

A Nicola è stato anche chiesto un parere sulle contestazioni dei tifosi contro Cairo e il tecnico ha risposto così: “Non mi occupo delle questioni altrui. Noi dovremo essere concentrati ed esprimere noi stessi. E’ una tappa del nostro percorso di crescita, importante. Variazioni? Cinque giorni sono sufficienti per recuperare, ma abbiamo la possibilità di poter contare su una rosa ampia”. L’allenatore del Cagliari ha anche parlato del cambio di modulo del Toro: “Il Torino diverso rispetto all’andata? Penso abbia cambiato il sistema di difendere, sa giocare con il 4-2-3-1, o con il 3-5-2. Ripeto, è una squadra competitiva”.