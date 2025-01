Verso la partita Torino-Cagliari: Gvidas Gineitis si candida fortemente per partire titolare dopo il gol del Franchi

Contro la Fiorentina il Torino ha preso un punto d’oro per come si era messa la partita. In 10 uomini e sotto di una rete, è stato Gvidas Gineitis a pareggiare i conti con un gol di pura voglia e determinazione. Adesso verso la partita contro il Cagliari di venerdì sera, il centrocampista lituano classe 2004 si candida fortemente per partire titolare in mezzo al campo. Il numero 66 si era fatto male in Udinese-Torino, dove era partito titolare, ha saltato poi le gare contro Juventus e Parma, è infinito tornato tra i convocati contro la Fiorentina ed è subentrato al posto di Tameze al minuto numero 12 del secondo tempo. Subito decisivo dopo la contusione al ginocchio al suo rientro in campo. Ora vuole trascinare i suoi anche contro i sardi in casa.

La situazione in mezzo al campo

Vanoli, rispetto all’ultima partita, ha più scelta in mezzo al campo, considerato che riavrà a disposizione anche Linetty. Di sicuro non ci sarà Ilic, che è infortunato e inoltre c’è lo Spartak Mosca su di lui. Situazione particolare. Un posto da titolare in mezzo al campo è di Ricci, che non ha ancora saltato una partita in Serie A dal primo minuto e non si tocca. L’altro posto se lo giocano Gineitis, Linetty e Tameze. Il primo è l’unico mancino ed è nettamente in vantaggio, senza considerare che Tameze potrebbe anche essere ceduto visto il poco spazio avuto finora (nonostante la titolarità al Franchi). Linetty invece ha il contratto in scadenza e non rinnoverà: a fine stagione saluterà il Toro. Proprio per questo il capitano è diventato Ricci, scelto da Vanoli.

Un gol non a caso

Quello di Firenze non è stato un gol a caso per Gineitis. Juric lo ha portato in Prima Squadra dalla Primavera nella stagione 2022/2023 e di fatto lo ha plasmato. Non a caso Gineitis è molto bravo a rubare la sfera agli avversari, ad aggredire la palla appena persa, ispirandosi a un gioco prettamente a uomo. In ritiro a Pinzolo, nell’amichevole contro il Modena aveva servito un assist per Radonjic proprio in questo modo. Poi in campionato ha fatto lo stesso servendo Zapata a San Siro contro l’Inter per la rete del momentaneo 2-1. Infine il gol contro la Fiorentina è nato sempre da un suo recupero palla.