Verso la partita contro la Fiorentina di domenica alle 12:30: Adrien Tameze scalda i motori viste le assenze

Dopo il derby, c’è la Fiorentina che aspetta il Torino. Si gioca domenica, alle ore 12:30, allo Stadio Artemio Franchi per la 21^ giornata di Serie A. I viola non sono in un buon momento. Ma non sarà lo stesso facile per i granata portare a casa punti, anche se il derby ha lsciato segnali positivi, soprattutto dal punto di vista dell’atteggiamento. Verso questa importante partita, Adrien Tameze scalda i motori. Con molta probabilità, sarà titolare in mezzo al campo. Al fianco dell’insostituibile Ricci. Linetty infatti è squalificato, così come Vanoli e Walukiewicz. Ilic non sarà della partita e Gineitis lavora ancora a parte. Una sorta di emergenza, con molte assenze. Vanoli non avrà molta scelta.

Una stagione difficile

La prima parte di stagione di Tameze è stata piuttosto dura. All’inizio, nelle prime amichevoli estive, era titolare con Ricci e Ilic. Ma poi Linetty gli ha preso il posto. Così come Gineitis ha fatto con Ilic (anche a causa dell’infortunio del serbo). Poi c’era anche Vlasic. Insomma, una concorrenza che lo fatto giocare poco. Inoltre, Tameze ha giocato solo una partita in difesa e lo spazio si è ridotto ulteriormente. Finora solo 12 partite per lui, con 0 gol, 0 assist e 2 cartellini gialli. Solo 4 da titolare. In caso di arrivo di un centrocampista, potrebbe anche partire. Ma adesso ha la grande occasione e la sua stagione può svoltare.

Era un pupillo di Juric

Nel 2023, il 23 luglio, il Torino lo ha preso dal Verona per 2,80 milioni di euro. Al Verona, con Juric in panchina, aveva fatto molto bene. Così è arrivato a Pinzolo, subito a disposizione del suo allenatore. Valeva 6 milioni di euro ed è stato un bel colpo. Pupillo di Juric, ha sempre giocato nella stagione 2023/2024. Ma a causa dell’infortunio di Djidji, ha giocato praticamente sempre in difesa, come braccetto destro. A centrocampo si è potuto mettere poco in mostra. Quest’anno per Vanoli è importante, ma non è un titolare.