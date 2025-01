La Fiorentina dopo aver iniziato la stagione in maniera strepitosa, sembra ora tutta un’altra squadra

La Fiorentina sta attraversando un momento di grande difficoltà in campionato. I viola non vincono una partita dal 8 dicembre, quando si sono imposti contro il Cagliari 1-0. Da quel momento, la squadra ha inanellato una serie di risultati deludenti, culminati nella sconfitta per 2-1 contro il Monza, ultima in classifica. Questa serie negativa ha notevolmente compromesso le ambizioni della Fiorentina, che ora dovrà cercare in tutti i modi di uscire da questo pessimo momento.

Un inizio di stagione da sogno

La situazione attuale della Fiorentina è lontanissima da quella che la squadra viveva nel girone di andata. Fino a metà stagione, infatti, i viola avevano disputato un campionato eccezionale, lottando nelle zone altissime della classifica e sorprendendo molte delle squadre più forti. Il 3 novembre, quando la Fiorentina affrontò il Torino, i viola arrivavano da ben 4 vittorie consecutive in campionato e sembravano in piena forma. Quella partita fu un successo per i padroni di casa, che si imposero per 0-1 contro i granata, confermando il loro ottimo stato di forma e lasciando presagire una stagione di alto livello.

La sfida contro il Torino

Domenica la Fiorentina affronterà il Torino in una partita importante per entrambe le squadre. Mentre il Torino viene da un pareggio nel derby con la Juventus, la Fiorentina è chiamata a reagire e a dimostrare di essere ancora una squadra solida. La gara sarà una sorta di banco di prova per i viola, che dovranno cercare di ritrovare la vittoria e risollevarsi da questo periodo buio. Il Torino, dal canto suo, è consapevole delle difficoltà della Fiorentina e non dovrà abbassare la guardia, cercando di sfruttare la crisi degli avversari e conquistare tre punti fondamentali per consolidare la propria posizione in classifica.